A surprins doi copii în timp ce furau dintr-un magazin. Reacția ei a devenit virală. „Le-am spus să vină cu mine și să nu pună nicio întrebare”

Foto: Twitter

Nana Asante, în vârstă de 27 de ani, se afla într-un supermarket din Atlanta, SUA, când a observat doi băieți care se comportau ciudat.

L-a văzut pe unul dintre ei cum ascundea ceva în buzunar și și-a dat imediat seama că că cei doi încercau să fure.

„Am văzut agentul de securitate care se îndrepta spre ei, așa că m-am dus la ei, le-am spus să vină cu mine și să nu pună nicio întrebare”, a povestit ea.

Le-a spus băieților să pună lucrurile în coșul ei, oferindu-se să le plătească ea. „Când am ajuns la casă, le-am spus să pună tot ce au în buzunare în căruciorul meu și așa au făcut. Am văzut deodorantul și am știut imediat că ceva era în neregulă. Cine fură deodorant?”, a spus Nana.

Cei doi copii au spus că mama lor a murit, iar ei stau cu bunica. Femeia nu avea de unde să le dea bani pentru ce aveau ei nevoie și au ales să procedeze așa.

După ce a plătit pentru cei doi copii, Nana le-a dat toți banii pe care îi avea la ea, dar le-a lăsat băieților un număr de telefon, făcându-i să promită că o vor suna dacă au nevoie, potrivit unilad.co.uk.