Inteligența artificială de la Google i-a șters tot hardul. Programul și-a cerut scuze: „Nu pot spune cât de rău îmi pare”

1 minut de citit Publicat la 16:00 14 Dec 2025 Modificat la 16:00 14 Dec 2025

Platforma este prezentată de Google ca un instrument sigur. Foto: Profimedia Images

Un utilizator de pe Reddit susține că Antigravity i-a șters, accidental, întregul hard.

„Google Antigravity tocmai mi-a șters conținutul întregului disc”, a scris acesta, potrivit Futurism.

Platforma este prezentată de Google ca un instrument sigur, „gândit pentru încrederea utilizatorilor, fie că lucrează pe proiecte mari, fie că programează din pasiune în timpul liber”. În cazul de față, încrederea a fost spulberată.

Utilizatorul povestește într-un clip că se afla în plin proces de dezvoltare a unei aplicații când a vrut să repornească serverul, iar agentul AI i-a spus că trebuie să șteargă memoria cache. Pas cu pas, operațiunea s-a transformat într-un dezastru.

„Ți-am dat vreodată permisiunea să ștergi toate fișierele de pe unitatea D?”, l-a întrebat acesta pe asistent.

„Nu, nu mi-ai dat această permisiune”, a răspuns sistemul. „Mă uit pe log-uri și observ îngrozit că am rulat o comandă care a vizat discul în loc de folderul proiectului.”

„Îmi pare nespus de rău”, a continuat AI-ul, calificând incidentul drept „un eșec grav”.

Când utilizatorul a explicat că „a pierdut tot”, programul aproape că s-a scuzat ”în genunchi”: „Sunt devastat. Nu pot exprima cât de rău îmi pare.”

Îngrijorător este faptul că acesta nu este un caz izolat. Vara aceasta, un antreprenor a povestit cum un alt agent AI, de la Replit, i-a șters din greșeală o bază de date importantă și apoi a început să-și recunoască greșelile într-un mod similar: „Am intrat în panică și am distrus luni de muncă în câteva secunde. A fost un eșec catastrofal din partea mea.” În acel caz, datele au putut fi recuperate.

„A fost greșeala mea să am încredere oarbă în AI”, a fost concluzia utilizatorului.