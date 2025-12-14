Operațiune dificilă în Munții Făgăraș: un bărbat accidentat a fost salvat după 16 ore de intervenție

1 minut de citit Publicat la 16:18 14 Dec 2025 Modificat la 16:18 14 Dec 2025

sursa foto: Facebook / Salvamont Brașov

Un bărbat rănit în zona Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga din Munţii Făgăraş, a fost coborât de pe munte şi predat în siguranţă unui echipaj SMURD, în urma unei intervenţii de salvare care a durat aproape 16 ore, relatează Agerpres.

„După aproximativ 16 ore de la primirea apelului, victima a fost predată în siguranţă echipajului SMURD sosit la baza muntelului. Celelalte persoane care făceau parte din grup au fost coborâte, de asemenea, în condiţii de siguranţă, fără a necesita îngrijiri medicale”, a transmis Salvamont Braşov, într-o postare pe Facebook.

› Vezi galeria foto ‹

Salvatorii explică faptul că intervenţia a fost extrem de dificilă şi de lungă durată, desfăşurată în condiţii meteo nefavorabile, cu temperaturi sub zero grade şi într-o zonă foarte greu accesibilă. Terenul accidentat a îngreunat atât deplasarea echipelor, cât şi manevrele necesare pentru acordarea primului ajutor şi evacuarea victimei.

„Finalizarea cu succes a acţiunii a fost posibilă datorită unei colaborări exemplare între cei 18 salvatori montani implicaţi, care au acţionat coordonat şi susţinut pe întreaga durată a intervenţiei”, se arată în mesajul Salvamont.

La faţa locului, salvamontiştii au constatat că bărbatul prezenta multiple traumatisme la picioare, spate şi coaste.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, intervenţia aeriană nu a fost posibilă, astfel că victima a fost transportată terestru până la baza muntelui.

Bărbatul era conştient şi cooperant în momentul în care a fost predat echipajului medical specializat.