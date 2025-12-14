Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia. Anunțul MAE

<1 minut de citit Publicat la 15:41 14 Dec 2025 Modificat la 15:41 14 Dec 2025

Se așteaptă întârzieri și perturbări în transportul aerian și public din întreaga țară / Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, duminică, o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să plece în Belgia. Potrivit oficialilor, în data de 15 decembrie 2025, în regiunea Wallonie-Bruxelles, va avea loc o grevă generală, iar în data de 18 decembrie 2025 va avea loc, în Bruxelles, o amplă demonstrație de protest a fermierilor.

În context, sunt preconizate perturbări ale traficului rutier și ale transportului feroviar, precum și în funcționarea altor servicii publice.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de Internet ale companiilor de transport: https://belgiantrain.be, https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr, https://www.letec.be/, https://www.delijn.be/.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: ‪+32 (0) 2 347 5338‬, ‪+32 (0) 2 344 1658‬, ‪+32 (0) 2 343 69 35‬, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela telefonul de permanență al Ambasadei României în Belgia: ‪+32 (0) 497 428 663‬.