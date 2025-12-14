De ce a interzis Rusia Roblox și cum a ajuns decizia să provoace un protest rar în Siberia

Participanţii au purtat pancarte cu mesaje precum „Jos Roblox” şi „Roblox este victima Cortinei de Fier digitale”. sursa foto: Profimedia

Câteva zeci de persoane au ieşit duminică la protest în oraşul siberian Tomsk, nemulţumite de decizia autorităţilor ruse de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox. Manifestaţia este una rară într-un context de cenzură extinsă şi vine pe fondul creşterii iritării publice faţă de blocarea platformei, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Rusia aplică de mai mulţi ani o politică strictă de control al spaţiului online. Autorităţile de la Moscova au blocat sau restricţionat accesul la reţele de socializare şi platforme populare precum Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp şi YouTube, promovând în paralel propriile alternative, prin reţele sociale şi instituţii media controlate de stat.

Pe 3 decembrie, Roskomnadzor, organismul rus de supraveghere a comunicaţiilor, a anunţat că a blocat Roblox, motivând că platforma este „plină de conţinut neadecvat care poate avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale şi morale a copiilor”.

Duminică, în Tomsk, oraş aflat la aproximativ 2.900 de kilometri est de Moscova, protestatarii au înfruntat frigul şi zăpada şi s-au adunat în Parcul Vladimir Vysotsky.

Potrivit fotografiilor furnizate de un organizator al protestului, participanţii au purtat pancarte cu mesaje precum „Jos Roblox” şi „Roblox este victima Cortinei de Fier digitale”.

„Tot ce puteţi face sunt interdicţii şi blocări”, scria pe una dintre pancarte. Imaginile arată aproximativ 25 de persoane stând în cerc, în zăpadă, cu mesaje critice la adresa politicii de cenzură.

Interzicerea Roblox a reaprins în Rusia o dezbatere mai amplă despre cenzură, siguranţa copiilor în mediul digital şi eficienţa reală a restricţiilor într-o lume conectată, în care multe blocaje pot fi ocolite cu uşurinţă.

Mulţi ruşi folosesc VPN-uri pentru a accesa platformele interzise, iar unii tineri au pus sub semnul întrebării logica unei interdicţii care poate fi eludată cu câteva clicuri. Alţii s-au întrebat de ce există atât de puţine alternative ruseşti la aplicaţiile blocate de stat.

În acelaşi timp, unii părinţi şi profesori ruşi şi-au exprimat îngrijorarea că Roblox le-ar permite copiilor accesul la conţinut sexual şi comunicarea cu adulţi.

Platforma Roblox, cu sediul în San Mateo, California, a fost interzisă şi în alte ţări, inclusiv Irak şi Turcia, din cauza temerilor legate de prădători care ar putea exploata platforma pentru a abuza copii. Potrivit companiei, aproximativ 100 de milioane de persoane folosesc zilnic Roblox la nivel global, iar în 2024 utilizatorii sub 13 ani reprezentau circa 40% din total.

Compania nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. La momentul introducerii interdicţiei în Rusia, Roblox a transmis că are „un angajament profund faţă de siguranţă” şi că oferă „protecţii riguroase integrate pentru a ajuta la siguranţa utilizatorilor”.

De partea lor, oficialii ruşi susţin că măsurile de cenzură sunt necesare pentru a se apăra de un „război informaţional” sofisticat purtat de puterile occidentale şi de ceea ce ei descriu drept o cultură occidentală decadentă, care ar submina valorile „tradiţionale” ale Rusiei.