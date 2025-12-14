Val de reacții internaționale după masacrul de pe plaja din Sydney. „Atac extrem de crud asupra evreilor”

Moment din timpul atacului de pe plaja Bondi din Sydney, surprins de o cameră de supraveghere. Foto: Profimedia Images

Liderii din întreaga lume au condamnat duminică masacrul de pe plaja din Sydney, în care cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 29 rănite, la o sărbătoare Hanuka.

„Chiar în aceste momente, surorile și frații noștri din Sydney, Australia, sunt atacați de teroriști josnici, într-un atac extrem de crud asupra evreilor care au venit să aprindă prima lumânare de Hanuka la Bondi Beach. Inima noastră este alături de ei. Inima noastră stă în loc. La fel şi pentru întreaga naţiune a Israelului, în timp ce ne rugăm pentru însănătoșirea răniților. Ne rugăm pentru ei și pentru cei care și-au pierdut viața, a declarat președintele Israelului, Isaac Herzog. „Repetăm în mod constant avertismentele noastre către guvernul australian pentru a lua măsuri și a lupta împotriva valului uriaș de antisemitism care afectează societatea australiană. Să sperăm la vești mai bune și ne dorim să îi vedem pe toți vindecați și în siguranță”.

Statele Unite condamnă „cu fermitate” atacul terorist din Australia, care a vizat o sărbătoare evreiască, a transmis secretarul de stat american, Marco Rubio.

„Antisemitismul nu are loc în această lume. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de victimele acestui atac îngrozitor, de comunitatea evreiască și de poporul australian”, a spus Rubio, într-o postare pe X.

The United States strongly condemns the terrorist attack in Australia targeting a Jewish celebration.



Antisemitism has no place in this world. Our prayers are with the victims of this horrific attack, the Jewish community, and the people of Australia. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

Cancelarul german, Friedrich Merz a condamnat și el atacul, pe care l-a calificat un „atac asupra valorilor noastre comune”.

Der antisemitische Anschlag am Bondi Beach zu Chanukka lässt mich fassungslos zurück. Meine Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen.



Dies ist ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte. Diesem Antisemitismus müssen wir Einhalt gebieten – hier in Deutschland und weltweit. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 14, 2025

„Trebuie să punem capăt acestui antisemitism – aici, în Germania, și în întreaga lume”, a spus Merz, într-o postare publicată pe X.

In Sydney, an antisemitic terrorist attack struck families gathered to celebrate Hanukkah.



France extends its thoughts to the victims, the injured and their loved ones. We share the pain of the Australian people and will continue to fight relentlessly against antisemitic hatred,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2025

„Franța transmite gândurile sale victimelor, răniților și celor dragi acestora. Ea împărtășește durerea poporului australian și va continua să lupte fără ezitare împotriva urii antisemite care ne rănește pe toți, oriunde lovește”, a fost mesajul transmis de președintele francez, Emmanuel Macron.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, s-a declarat și el „profund șocat”.

Deeply shocked by the horrific attack on those celebrating the first night of Hanukkah at Bondi Beach.



My heart goes out to the victims and their families and friends. I stand in solidarity with Australia and the Jewish communities worldwide.



Europe is united against… — António Costa (@eucopresident) December 14, 2025

„Sunt profund șocat de atacul îngrozitor asupra celor care sărbătoreau prima seară de Hanuka la Bondi Beach. Inima mea este alături de victime și de familiile și prietenii acestora. Sunt solidar cu Australia și cu comunitățile evreiești din întreaga lume. Europa este unită împotriva antisemitismului”, a spus Costa.