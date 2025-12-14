Antena 3 CNN Actualitate Oana Țoiu: „Sunt îngrozită de atacul terorist îngrozitor asupra persoanelor adunate la Bondi Beach”

1 minut de citit Publicat la 14:46 14 Dec 2025 Modificat la 14:46 14 Dec 2025
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. Foto: Hepta

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, condamnă atacul armat care a avut loc duminică în apropierea unei adunări evreiești pe plaja Bondi din Sydney, soldat cu cel puțin 12 morți și 11 răniți, printre care și doi polițiști. „Gândurile mele sunt alături de victime, de familiile lor și de întreaga comunitate evreiască”, a scris aceasta, pe rețeaua X.

„Sunt îngrozită de atacul terorist îngrozitor asupra persoanelor adunate la Bondi Beach, Sydney, pentru a sărbători Hanuka .

Gândurile mele sunt alături de victime, de familiile lor și de întreaga comunitate evreiască. Le dorim răniților o însănătoșire grabnică.

Hanuka este festivalul luminii și ura oarbă nu o poate stinge!”, a scris ministra, duminică, pe X.

Cel puţin 12 persoane au fost ucise și alte 11 au fost rănite, inclusiv doi polițiști, în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe celebra plajă Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt a fost reținut.

În jur de 1.000 de persoane erau prezente la o sărbătoare de Hanuka organizată pe plajă, în momentul atacului, conform poliției din Sydney.

Ipoteza unui atac antisemit nu a fost evocată deocamdată de autorităţile australiene.

Poliţia australiană consideră că este vorba de un atac "terorist".

