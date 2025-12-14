Percheziții în dosarul azilului din Timiș, unde 76 de bătrâni erau ţinuţi în condiţii improprii. Ce acuzații au fost aduse

Cum arată "azilul groazei" în care erau ţinuţi cei 76 de bătrâni de la Cenad. Sursa foto: Antena 3 CNN

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au efectuat 13 percheziţii domiciliare în judeţ, pentru ridicarea de documente referitoare la cazarea persoanelor vârstnice în imobilul din comuna Cenad, potrivit Agerpres.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş efectuează cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă, a informat, duminică, Poliţia Timiş.

Având în vedere cercetările poliţiştilor cu privire la cazarea persoanelor vârstnice în imobilul din Cenad, Poliţia Timiş a transmis că „la data de 5 decembrie, în urma unui control comun efectuat cu lucrătorii Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Timiş la un cămin din Lenauheim cu privire la faptul că persoanele vârstnice ar fi ţinute în condiţii improprii, s-a întocmit un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod legal, aflat sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare”.

Ulterior, în 10 decembrie, poliţiştii împreună cu reprezentanţii AJPIS Timiş s-au deplasat la un imobil din Cenad, unde au găsit 78 de persoane care erau cazate fără respectarea condiţiilor legale, fapt pentru care s-a întocmit un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

„La data de 12 decembrie, cauzele au fost preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, care a reunit dosarele întocmite, urmând a fi efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă”, a transmis IPJ Timiș.

Pentru administrarea probatoriului, la data de 13 decembrie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au efectuat 13 percheziţii domiciliare în judeţul Timiş, pentru ridicarea de documente referitoare la activitatea societăţii comerciale, precum şi a întregului personal implicat.

Întreaga activitate procedurală este în curs de desfăşurare pentru administrarea întregului probatoriu, dispunerea măsurilor legale şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate.