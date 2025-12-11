Cum arată "azilul groazei" în care erau ţinuţi cei 76 de bătrâni din Timiş. Oamenii dormeau pe saltele, într-o mizerie cruntă

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cei 76 de bătrâni care au fost mutaţi de la căminul suprapopulat de la Lenauheim în "azilul groazei" de la Cenad trăiau în condiţii inumane. Poliţiştii şi inspectorii de la DGASPC Timiş i-au găsit dormind pe saltele aşezate direct pe podea, într-o mizerie cruntă. Geamurile erau acoperite cu staniol, iar îngrijirea pe timpul nopții era asigurată de trei cetățeni străini, cel mai probabil nepalezi. Proprietara căminului şi a casei în care au fost găsiţi bătrânii se numeşte Diana Roşu, premiată, anul trecut, la topul firmelor din Timiş. Ea a fost dusă de autorităţi la audieri.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-IPJ Timiș care au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și efectuează cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru stabilirea întregii situații de fapt, conform ziarultimisoara.ro.

Starea medicală a unor bătrâni ar fi gravă

DIICOT, Poliția, DGASPC și ISU au verificat locaţia în detaliu şi i-au preluat pe bătrâni. Situația medicală a unora dintre ei ar fi gravă. 10 vârstnici au nevoie de îngrijiri urgente și au necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Restul bătrânilor vor fi relocați în centre licențiate, unde să poată primi îngrijirea adecvată. Autoritățile au deschis o anchetă amplă pentru a stabili dacă au fost comise fapte penale și cum au putut fi ținuți vârstnicii în asemenea condiții.

"Aş putea spune că de o săptămână erau ţinuţi în această casă. Locuinţa a fost cumpărată în baza unui contract prezentat în august, când proprietara şi-a declarat această proprietate ca şi gospodărie. Nu se regăsește nicăieri că aceste persoane ar fi fost în această locuinţă.

Cum reiese şi din declarațiile vecinilor, nimeni n-a văzut vreo mişcare. Erau aduşi noaptea. Vorbim de o casă cu etaj şi mansardă. Cumva erau încălcate drepturile fundamentale. Cu siguranţă, locuinţa nu era dedicată pentru acest număr mare de persoane", a declarat Andrei Tiţa, primar Cenad, județul Timiş, pentru Antena 3 CNN.