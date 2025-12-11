70 de bătrâni erau ţinuţi, în condiţii improprii, în casa unei proprietare de azil, după ce căminul fusese închis de autorităţi

Poliţiştii şi inspectorii de la DGASPC Timiş au găsit 70 de bătrâni ţinuţi în condiţii improprii în case unei proprietare de azil, după ce căminul condus de femeie a fost închis de autorităţi, ca urmare a depistării mai multor nereguli, printre care depășirea numărului de persoane găzduite, faţă de ce apărea în documentele oficiale.

Ulterior, se pare că proprietara a ales o variantă care a șocat întreaga comunitate și a pus în pericol viața pacienților. Femeia a mutat 70 de bătrâni la locuința ei din Cenad, o casă cumpărată în luna august. Vecinii din zonă au observat activități suspecte, însă doar pe timpul nopții. Nu au rămas pasibili și au anunțat autoritățile.

Inspectorii au mers şi la casa femeii şi au găsit condiții improprii: geamurile erau acoperite cu staniol, iar îngrijirea pe timpul nopții era asigurată de trei cetățeni străini, cel mai probabil nepalezi, fără calificare în domeniu.

”Din primele verificări, persoanele erau înregistrate la un cămin de persoane vârstnice cu sediul în Lenauheim”, a comunicat IPJ Timiş.

Autoritățile i-au preluat pe bătrâni

DIICOT, Poliția, DGASPC și ISU au verificat locaţia în detaliu şi i-au preluat pe bătrâni. Situația medicală a unora dintre ei ar fi gravă. 10 vârstnici au nevoie de îngrijiri urgente și au necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Restul bătrânilor vor fi relocați în centre licențiate, unde să poată primi îngrijirea adecvată. Autoritățile au deschis o anchetă amplă pentru a stabili dacă au fost comise fapte penale și cum au putut fi ținuți vârstnicii în asemenea condiții.