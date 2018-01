A venit târziu de la muncă și și-a găsit fiul de cinci ani așteptându-l în pragul ușii. Micuțul a început să-i pună fel de fel de întrebări, care l-au iritat pe bărbatul obosit. Când a înțeles scopul acestora, a izbucnit în lacrimi

Foto: Pixabay.com

A venit târziu de la muncă și a rămas uimit când și-a găsit fiul lângă ușă, așteptându-l. Micuțul și-a întrebat tatăl cât câștigă pe oră. După ce bărbatul i-a răspuns, copilul i-a cerut jumătate din sumă. Bărbatul s-a înfuriat și a trimis copilul în camera sa.

Mai târziu, s-a gândit și și-a dat seama că poate băiețelul chiar avea nevoie de bani și a intrat în camera sa pentru a sta de vorbă cu el.

„M-am gândit, poate am fost prea dur mai devreme, spuse tatăl. A fost o zi lungă și m-am descărcat pe tine. Uite aici banii.

- Micutul a sărit, zâmbind. Mulțumesc, tată, a strigat.

După aceea a scos un pumn de bani. Omul a văzut că băiatul avea deja bani și s-a enervat din nou.

Micuțul și-a numărat încet banii și s-a uitat către tatăl său.

- De ce vrei mai mulți bani dacă deja ai?, a spus tatăl.

- Pentru că nu am avut destul, dar acum am, a replicat băiatul. Tată, am banii pe care îi câștigi pe oră. Pot să cumpăr o oră cu tine ???? Te rog să vii mai repede acasă mâine. Vreau să mănânc și să mă joc cu tine, te plătesc. Tatăl a fost distrus de durere. Și-a luat băiatul în brațe și l-a implorat să îl ierte că nu a realizat cât e de important timpul petrecut cu el”, scrie resursecrestine.ro.