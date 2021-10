Șapte australieni, în spinarea lui Kanye, un aligator american agitat. Imagini virale de la operațiunea de izolare a reptilei turbulente

Numită Kanye, masiva reptilă a fost îndepărtată, cu dificultate, din laguna pe care o împărțea cu alți 54 de aligatori.

Agresivitatea a venit pe fondul vremii calde și în contextul sezonului de împerechere.

"Un mascul tânăr, plin de testosteron, care i-a făcut foarte nervoși pe ceilalți 'locatari' ai lagunei", a rezumat situația Tim Faulkner, directorul grădinii zoologice.

Astfel, s-a decis plasarea lui Kanye în izolare pentru o scurtă perioadă, pentru a se "răcori", au comunicat oficialii instituției.

Cântărind 400 de kilograme și având o lungime de aproape 4 metri, aligatorul și-a făcut o ieșire "explozivă" din hibernare, atacându-și îngrijitorii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Aligatorii americani au una dintre cele mai puternice mușcături și echipa mobilizată pentru separarea turbulentului Kanye a fost pe măsură.

Reptila a fost trasă din apă și imobilizată de cel puțin șapte persoane.

Operațiunea de izolare a avut succes iar Kanye a fost trimis în "colțul celor neascultători".

The enormous reptile, named Kanye, has to be moved after emerging from hibernation in an aggressive state.



More videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/WTaFaV5giu