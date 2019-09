Aștepta metroul când a văzut o femeie fără adăpost pe peron. În doar câteva minute avea să trăiască cea mai mare surpriză. „Dumnezeule, e o minune!” (VIDEO)

Aștepta metroul când a văzut o femeie fără adăpost stând pe peron. În doar câteva minute, avea să trăiască cea mai mare surpriză a vieții sale.

Polițistul de la Departamentul de Poliție din Los Angeles se afla în stația Wilshire and Normandie Purple Line când Emily Zamourka, o femeie din Rusia care trăia pe străzi, a început să cânte dumnezăiește o arie din Puccini.

Omul legii a scos imediat telefonul și a înregistrat-o, iar video l-a postat pe pagina de Twitter al departamentului de poliție. Mai târziu, înregistrarea s-a viralizat.

Se pare că femeia, care nu are pregătire vocală, dar știe să cânte muzică clasică la pian și vioară. Emily Zamourka le-a povestit mai târziu reporterilor că obișnuia să facă bani cântând la vioară, dar instrumentul de 10.000 de dolari i-a fost furat în urmă cu trei ani.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX