Au zărit o femeie leșinată la volan și s-au apropiat. Au rămas șocați de ce au văzut. După un an, tânăra a povestit cum a schimbat-o acea zi

Foto: Hope Police Department

Au zărit o femeie leșinată la volan și s-au apropiat de ea. Oamenii au rămas șocați de ce au văzut, așa că i-au chemat imediat pe oamenii legii.

Erika Hurt, în vârstă de 26 de ani, luase o supradoză de heroină și încă avea seringa în mână. Pe bancheta din spate se afla băiețelul femeii care plângea.

Ofițerii i-au dat femeii două doze de „narcan”, un drog care este folosit în situații de urgență pentru a inversa efectele unei supradoze. A fost apoi transportată la spital, iar după externare, a fost trimisă la închisoare pentru posesie de droguri și neglijarea copilului.

La un an de la incident, Erika a povestit că viața sa s-a schimbat radical după ce a văzuyt fotografia cu ea.

„M-am gândit serios timp de o lună dacă să repostez o imagine atât de dureroasă, care mă arată în cel mai rău moment al vieții mele. Am decis să îmi asum faptele. Anul trecut, am luat o supradoză de heroină în timp ce eram în mașină, într-o parcare… Da, copilul meu drag era cu mine în mașină… Dar poate ce nu știți este că acest incident a avut loc exact cu un an în urmă.

Am decis să repostez această imagine pentru că ea descrie perfect cum arată dependența de heroină. De asemenea, pentru că nu vreau să uit niciodată unde m-a adus consumul de droguri. Singurul lucru pe care l-am știut după acea zi a fost că viața mea trebuie să se schimbe radical.

Astăzi, sunt din nou o mamă pentru fiul meu. Astăzi sunt capabilă să fiu recunoscătoare pentru că am o dovadă solidă pentru ceea ce poate face dependența de droguri dintr-un om.

Am avut mii de momente critice, prea multe ca să le pot enumera. Dar știu că nu m-am recuperat singură ci am avut un grup mare de susținători, care au stat zilnic în spatele meu pentru a mă ajuta să îmi revin”, a fost mesajul femeii pe rețeaua de socializare, scrie NBC.