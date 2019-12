Bătrânica s-a reapucat de școală dintr-un motiv emoționant! Ce voință de fier!

Foto: Twitter

O femeie în vârstă de 80 de ani din Argentina a decis să-și termine studiile primare. Motivul este unul emoționant.

Bătrânica a făcut asta ca să-și poată ajuta nepoții la teme.

Argentinianca a mărturisit că a mers foarte puțin la școală, astfel că îi era foarte greu să se descurce cu nepoții atunci când aceștia îi cereau ajutorul la teme. Adelma Mendez și-a încheiat studiile și este foarte fericită. „În ciuda vârstei pe care o am, am vrut să termin școala. Cel mai greu la cursuri mi-a fost cu gramatica. Am făcut puțină școală pentru că toată viața mi-am dedicat-o creșterii copiilor”, a declarat Adelma Mendez, potrivit Libertatea.