Şase din zece angajaţi români se simt invizibili la locul de muncă: Mi s-a întâmplat să muncesc mult. S-a observat că nu le-a păsat

Șase din zece angajați din România simt că munca lor nu este văzută sau apreciată, chiar dacă depun efort zilnic și ajută echipa. Lipsa unui "mulțumesc" sau a recunoașterii poate provoca frustrare și scăderea motivației mai mult decât un salariu mic. O vorbă bună, un feedback sincer sau discuțiile față în față pot face diferența și îi fac pe oameni să se simtă vizibili și apreciați.

Pentru mulți oameni, lipsa recunoașterii apasă mai greu decât un salariu mic. Sentimentul lor că munca nu contează se transformă în frustrare, oboseală și pierderea motivației.

"Vi s-a întâmplat să munciți mult și să nu observe nimeni? Da, da, mi s-a întâmplat să muncesc mult și la salariu s-a observat și mai tare că nu le-a păsat că am muncit mai mult decât trebuia", a spus o femeie.

"Lipsa comunicării directe, care în primul rând poate să însemne și lipsa unui feedback permanent sau mai des, în cazul în care colaborarea se face la distanță și indiferent câte ore de muncă, indiferent de câtă productivitate și chiar extra-productivitate am avea în momentele în care lucrăm, acest dezavantaj va rămâne un dezavantaj permanent", a spus Oana Botolon, specialist HR.



Un feedback sau un simplu "mulțumesc" îi face pe angajați să simtă că munca și efortul sunt importante.

"Cât de important este un «mulțumesc»? Foarte mult. Pentru mine contează foarte mult. Ar însemna o șansă să merg a doua zi la lucru cu bucurie, cu plăcere", a subliniat aceeaşi femeie.



Relațiile dintre oameni contează, mai ales într-o perioadă în care ritmul de lucru este tot mai alert, iar efortul apreciat îi face pe angajați să fie mai implicați şi mai motivați.