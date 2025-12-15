Cât costă mâncarea în Europa: Țările cu cele mai scumpe și cele mai ieftine alimente. Unde se află România

Macedonia de Nord a fost cea mai ieftină țară pentru alimente dintre cele 36 de națiuni europene. Sursa foto: Getty Images

Alimentele reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale gospodăriilor din Europa, mai exact, în medie aproximativ 11,9% din cheltuielile din întreaga UE și crescând până la 20% în țări precum România, potrivit Euronews.

Prețurile alimentelor variază, de asemenea, foarte mult în Europa. Indicele nivelului prețurilor alimentelor al Eurostat oferă o bază utilă pentru comparație. Dacă coșul alimentar mediu al UE este stabilit la 100 euro, indicele poate fi utilizat pentru a indica cât ar costa același coș în fiecare țară.

Un nivel de preț peste 100 înseamnă că o țară este mai scumpă decât media europeană, în timp ce o cifră sub 100 indică faptul că este mai ieftină.

Potrivit Eurostat, în 2024, Macedonia de Nord a fost cea mai ieftină țară pentru alimente dintre cele 36 de națiuni europene. Un coș alimentar standard costa acolo 73 euro, ceea ce îl face cu 27% mai ieftin decât media UE.

Elveția este cea mai scumpă, cu prețuri la alimente cu 61,1% peste media UE. Același coș costă 161,1 euro.

Macedonia de Nord este o țară candidată la UE — nu este încă membră, dar are acorduri comerciale active cu UE — în timp ce Elveția nu este în Spațiul Economic European și se bazează în schimb pe o rețea de acorduri bilaterale cu UE.

România are cel mai scăzut nivel de prețuri la alimente din UE

În UE, România (74,6 euro) are cel mai scăzut nivel de prețuri la alimente, în timp ce Luxemburg (125,7 euro) are cel mai ridicat. Alimentele sunt cu 25,4% mai ieftine în România și cu 25,7% mai scumpe în Luxemburg, comparativ cu media UE.

După Elveția în frunte, alte două țări din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) completează primele trei locuri: Islanda (146,3 euro) și Norvegia (130,6 euro).

Țările AELS sunt state non-UE care cooperează cu blocul comunitar în principal în ceea ce privește comerțul și accesul pe piață, menținând în același timp un control național sporit asupra legilor, frontierelor și politicilor.

Prețurile alimentelor sunt, de asemenea, cu cel puțin 10% mai mari decât media UE în Danemarca (119,3 euro), Irlanda (111,9 euro), Franța (111,5 euro), Austria (110,9 euro) și Malta (110,9 euro).

Europa de Sud-Est și Balcanii de Vest înregistrează cele mai mici prețuri la alimente în general.

Pe lângă Macedonia de Nord și România, Turcia (75,7 euro), Bosnia și Herțegovina (82,5 euro), Muntenegru (82,6 euro) și Bulgaria (87,1 euro) sunt mult sub media UE.

Serbia (95,7 euro) și Albania (98,7 euro) sunt, de asemenea, mai ieftine decât UE.

Printre „cei patru mari” ai UE, prețurile alimentelor sunt, de asemenea, mai mari decât media UE în Italia (104 euro) și Germania (102,9 euro). Spania (94,6 euro) este cu 5,4% mai ieftină decât UE.

Majoritatea țărilor din Europa Centrală și câteva țări din Europa de Est rămân sub sau aproape de media UE, inclusiv Slovacia, Polonia, Cehia și Ungaria.

Creșterea prețurilor are consecințe mult mai grele unde veniturile sunt mai mici

Europa de Vest înregistrează, în general, prețuri mai mari la alimente, iar țările nordice se numără printre cele mai scumpe din Europa.

Ilaria Benedetti, profesor asociat la Universitatea din Tuscia, a remarcat că factorii structurali precum costurile de producție, integrarea lanțului de aprovizionare și expunerea la șocuri globale joacă un rol cheie în aceste diferențe.

„Economiile mai mici și foarte deschise - adesea cu monede supuse unor fluctuații mai accentuate - au experimentat o propagare mai puternică a creșterii costurilor energiei și a inputurilor agricole în timpul pandemiei și al conflictului Rusia-Ucraina”, a declarat ea pentru Euronews.

Benedetti a subliniat că aceste diferențe de prețuri sunt importante deoarece impactul lor depinde de cât de mult trebuie să aloce gospodăriile pentru alimente.

În mai multe țări din Europa de Est și de Sud-Est, alimentele reprezintă peste 20% din cheltuielile gospodăriilor, în timp ce în economiile cu venituri mai mari, ponderea este de obicei sub 12%.

„Drept urmare, aceeași creștere a prețurilor are consecințe mult mai grele acolo unde veniturile sunt mai mici”, a adăugat ea.

În România, mâncarea și băutura s-au scumpit din nou, chiar înainte de sărbători. Furnizorii au trimis magazinelor încă din luna noiembrie noile liste de prețuri. Carnea, de exemplu, va costa cu 20% mai mult decât acum. Prețul șampaniei se va majora cu 15 procente, iar pentru legume vom plăti mai mult cu 6%.