Românii nu mai fac față scumpirilor: Cât a crescut coșul de cumpărături în ultimul an. Experiment Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a realizat un experiment pentru a vedea cât de mult a crescut coșul de cumpărături într-un singur an. Foto: Getty Images

Românii fac din ce în ce mai greu faţă scumpirilor. Antena 3 CNN a realizat un experiment pentru a vedea cât de mult a crescut coșul de cumpărături într-un singur an. În timp ce inflația oficială e raportată la 10%, la raft realitatea e cu totul alta. Coșul de cumpăraturi s-a scumpit cu peste 20%.

Scumpirile fac viața tot mai dificilă pentru români, mai ales într-un an marcat de măsuri de austeritate, în care veniturile pensionarilor au fost înghețate, iar în anumite sectoare salariile au fost chiar reduse.

Prețurile cresc constant, de la o lună la alta, iar cele mai recente date statistice indică o inflație oficială de 10% - o cifră record pentru acest an. Asta înseamnă, teoretic, că plătim cu 10% mai mult pentru aceleași produse față de anul trecut. Însă în realitate, la raft, multe dintre scumpiri depășesc cu mult această medie.

Facturile la energie au explodat: curentul electric costă cu 65% mai mult decât în septembrie anul trecut.

Fructele s-au scumpit cu 42%, iar cafeaua cu 19%. Pâinea, uleiul, ouăle și laptele au înregistrat o creștere medie de 10%, dar în multe cazuri, diferența la raft e mai mare.

De exemplu, în septembrie anul trecut, un litru de lapte costa în jur de 7 lei, iar acum același produs ajunge la 9 lei, o diferență de peste 28%, mult peste inflația raportată.

Prețuri mai mari și la produsele de igienă și curățenie: detergenții, deodorantele și produsele de igienă personală.

Antena 3 CNN a monitorizat în ultimele 12 luni același coș de cumpărături, cu produse de la aceleași branduri, din același magazin. Diferența a fost de mai bine de 100 de lei.