Kelemen Hunor: „E o perioadă foarte grea pentru fiecare om. Din ianuarie, februarie vom avea o scădere a inflaţiei”

Kelemen Hunor a subliniat că presiunea asupra bugetului rămâne, însă, ridicată. Foto: Agerpres

Kelemen Hunor a declarat că Guvernul a făcut paşi importanţi pentru echilibrarea bugetului şi reducerea deficitului bugetar, dar reformele esenţiale nu au fost încă implementate. Președintele UDMR a adăugat că este o „perioadă foarte grea” pentru români. De asemenea, Kelemen Hunor crede că abia de anul viitor va scădea inflația și a avertizat că bugetul trebuie gestionat „responsabil”, relatează Agerpres.



Potrivit liderului UDMR, anul 2025 se va încheia cu un deficit de 8,4%, la nivelul stabilit după negocierile cu Comisia Europeană.

„Din punctul meu de vedere, am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, de a echilibra bugetul, de a reduce deficitul bugetar. Dar nu am făcut încă reforme. Singurele încercări de reforme sunt în zona de pensii speciale la magistraţi. Să vedem ce spune Curtea Constituţională pe 28 decembrie. Şi a fost o reducere de cheltuieli la Educaţie (...) şi au fost crescute taxele, TVA-ul în primul rând şi accizele la combustibil, alcool, ţigări şi celelalte produse care sunt accizate.

Deci (...) am redus deficitul bugetar, am prioritizat investiţiile, ceea ce este bine şi vom încheia anul cu 8,4%, ţinta stabilită cu Comisia (...) Mai puţin nu puteam să facem, că e aproape imposibil în condiţiile date. Că noi, de fapt, am început să luăm măsurile după alegerile prezidenţiale din mai. Până atunci, n-au fost luate aceste măsuri. Asta înseamnă că anul viitor putem să mergem undeva spre 6,5, 6,6”, a președintele UDMR la Digi24.



Kelemen Hunor a subliniat că presiunea asupra bugetului rămâne, însă, ridicată, inclusiv din cauza costurilor cu dobânzile la împrumuturile contractate în anii anteriori.



„Avem anul viitor, într-adevăr, o problemă, o problemă în sensul că trebuie să plătim dobânzile la acele împrumuturi care au fost luate pe termen scurt şi cu dobândă mare în 2023 şi mai ales în 2024. Asta înseamnă în jur de 12 miliarde de euro. Cam 3% sau aproape 3% din acest deficit se află acolo. Asta este povara cea mai mare, dar pe partea cealaltă avem fondurile europene din PNRR pe care dacă reuşim să le absorbim, atunci se mai echilibrează.

Într-adevăr, e o perioadă foarte grea pentru fiecare om. Asta nu trebuie să negăm, fiindcă inflaţia a fost relativ mare şi a rămas relativ mare până în decembrie. Eu cred că, totuşi, din ianuarie, februarie vom avea o scădere a inflaţiei şi trebuie să gestionăm foarte responsabil bugetul”, a mai spus Kelemen Hunor.

Președintele UDMR este mai optimist în ceea ce privește perspectiva economică a României pentru anul viitor decât analiștii economici. Economiștii spun că inflația va ajunge la 10% în luna decembrie și va scădea abia la jumătatea anului viitor în funcție de prețurile la gaze după data de 1 aprilie, când se va liberaliza piața.