Kelemen Hunor afirmă că "nu are încredere în Justiţie" şi arată ce trebuie schimbat: "Pe prescripție și pe complete trebuie umblat"

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, în urma documentarului Recorder care a scos la suprafaţă mai multe probleme din Justiţie, că se desprind "două sau trei chestiuni dure, dureroase" şi că "noi am dat o putere mare CSM-ului prin lege. Acolo trebuie văzut administrativ cum merg lucrurile, ce se poate face, pentru că nu e corect să fie judecătorii schimbați". Hunor a mai afirmat, la Digi24, că "nici eu nu am încredere în justiție".

Kelemen Hunor a dezvoltat subiectul deficiențelor din zona de Justiţie din România.

"Sunt două sau trei chestiuni dure, dureroase. Prima, cu prescripția. Aia trebuie modificată, trebuie reglată, nu știu cum, că nu sunt jurist, dar nu se poate în forma asta. După aceea cu completele, cum sunt schimbați judecătorii acolo. Parlamentul a dat o putere mare CSM-ului prin lege, și Înaltei Curți.

Deci acolo trebuie văzut administrativ cum merg lucrurile ce pot fi făcute, fiindcă nu e corect să fie judecătorii schimbați, și a treia chestiune legată iarăși administrativ, de organizare, fiindcă sunt foarte multe judecătorii mici unde s-a golit. Deci, eu la un moment dat, la o discuție la Cotroceni cu CSM și cu Înalta Curte, am spus că și Institutul de magistratură, unde sunt formați viitorii magistrați, trebuie descentralizat, aceeași profesori, aceeași materie", a afirmat Kelemen Hunor, conform sursei amintite.

Preşedintele UDMR a insistat pe tema prescripţiilor şi a completelor:

"Să nu ne întoarcem în trecut, asta este clar, că nu ai acolo ce căuta. Problemele care au apărut pe partea asta trebuie rezolvate. Atât pot să vă spun în acest moment. Cel puțin pe prescripție și pe complete trebuie umblat, dar sunt anumite zone unde Parlamentul n-are ce să facă. La prescripție, da, categoric acolo trebuie să modificăm noi legislația penală".

Kelemen Hunor a mărturisit că nu are încredere în Justiţie:

"Am văzut declarația doamnei judecător Moroșanu. E clar că există o problemă. Dacă se ridică un judecător și spune că sunt chestiuni legate de conducere, de atitudine, asta înseamnă că e o problemă. Dar să nu chemați oamenii politici să rezolve problemele care nu necesită modificări de lege, fiindcă asta ar însemna o ingerință politică în treburile de organizare și de administrare.

Vorbim de o putere importantă din stat, și în acest moment, chiar o putere poate mai importantă ca și percepție publică decât Parlamentul sau Guvernul. Fiindcă oamenii n-au încredere în justiție. Nici eu nu am încredere în justiție. Am încredere în judecători și în procurori, că sunt și oameni minunați acolo, dar în sistem nici eu nu am încredere. Nu de azi, nu de ieri, de 20 de ani".

Liderul UDMR a mai indicat că nu doreşte implicarea SRI:

"Deci nu vreau să implicăm serviciile prin protocoale secrete în actul de justiție, când cei de la SRI spuneau că justiția este câmp tactic pentru ei. Acolo nu vreau să ne întoarcem. Și nu cred că cineva sănătos la cap vrea să se întoarcă acolo. De aceea, trebuie găsit acel echilibru prin care oamenii recapătă încrederea în justiție și, sigur, pe chestiuni administrative, CSM-ul, dacă e, poate fi schimbată legislația, nu asta e problema".