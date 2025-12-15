„Nu sunt neapărat urât”. Un miliardar chinez a postat un anunț în care spune că își caută soție. Cum vrea să fie viitoarea parteneră

1 minut de citit Publicat la 23:39 15 Dec 2025 Modificat la 23:39 15 Dec 2025

Bărbatul se mai descrie ca având „creier de îndrăgostit” și fiind dedicat găsirii unei soții / sursă foto: Getty Images

Liu Xin, un investitor chinez în vârstă de 30 de ani, care susține că are o avere de peste 10 miliarde de yuani, circa 1,4 miliarde de dolari, își caută soție. Recent, acesta a postat un anunț matrimonial online în care se descrie ca fiind „nu neapărat urât„ mai degrabă gras” și „patriot și naționalist”. El insistă că intențiile sale sunt nobile și caută „în mod serios” o soție.

Liu Xin a publicat anunțul pe contul său de social media „Yiwanxin”, pe 27 noiembrie.

În anunț, acesta afirmă că s-a născut în anii 90 și este un investitor profesionist, având acțiuni la companii precum Dajin Heavy Industry Co, Ltd și Grand Sunergy Tech Co, Ltd.

Se descrie ca fiind „nu neapărat urât„ mai degrabă gras” și „patriot și naționalist”, notează South China Morning Post.

Bărbatul spune că ambiția sa este să-l depășească pe investitorul american Warren Buffett. Ca dovadă a averii sale, el a distribuit o fotografie în care apare lângă un Rolls-Royce, parcat în apropierea uneia dintre proprietățile pe care afirmă că le are.

Liu Xin fotografiat în fața unui Rolls-Royce parcat în fața uneia dintre proprietățile lui / foto: South China Morning Post

Ce pretenții are de la viitoarea soție

De asemenea, acesta menționează că își caută o soție care să-i împărtășească pasiunea pentru investiții.

El se mai descrie ca având „creier de îndrăgostit” și fiind dedicat găsirii unei soții. Liu a subliniat că a avut doar o „experiență romantică” minimă după „problemele familiale din 2018”.

În anunțul matrimonial, Liu susține că nu se așteaptă ca viitoarea lui parteneră să aibă același nivel financiar, ci doar să fie „iubitoare și dispusă să aibă copii”.

Liu a păstrat comentariile deschise, iar postarea în care anunța că își caută o soție a generat peste 1.000 de reacții.

Unele femei au lăsat comentarii cu informații personale și fotografii.

În același timp, unii dintre internauți susțin că anunțul ridică suspiciuni, sugerând că Liu și-ar fi putut găsi o parteneră la evenimente matrimoniale exclusiviste.