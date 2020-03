Cafea servită cu lopata la restaurant, în Florența. Imagini virale!

O filmare postată pe Twitter surprinde modalitatea prin care este servită cafeaua la masa clientului, într-o cafenea din Florența: pe o lopată pentru îndepărtat zăpada.

Exact!

Din spatele tejghelei, barista așează ceașca de cafea pe lopată și i-o oferă astfel clientului, păstrând distanța corporală indicată de autorități.

Imaginile au devenit rapid virale pe Internet.

From my sis in Florence... ? pic.twitter.com/2xG7mW3WfX