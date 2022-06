Un câine dispărut în timpul unei curse cu sănii din Alaska a fost găsit după trei luni

Un câine de sanie care a dispărut în timpul unei curse de 938 de mile prin Alaska a fost găsit după trei luni.

Leon a dispărut de la un punct de control în timpul cursei Iditarod în luna martie, iar eforturile organizatorilor de a-i da de urmă s-au dovedit a fi nereușite.

Pe blogul cursei au fost publicate fotografii cu scopul de a-l găsi, iar oamenii au fost încurajați să-i contacteze pe organizatori cu informații despre locul unde se află.

Locuitorii din orașul McGrath din Alaska, situat la peste 120 de mile sud de punctul de control de unde a evadat Leon, au anunțat că au văzut câinele luna trecută și au încercat să îl prindă lăsând mâncare afară, notează Sky News..

Animalul a fost în cele din urmă capturat sâmbătă dimineața, au declarat reprezentanții Comitetului Iditarod Trail, și va fi preluat de stăpânul său, francezul Sebastien Dos Santos Borges, pentru a se întoarce în Franța.

Leon este „slab, dar aparent sănătos" și va merge la un veterinar pentru a primi un certificat de sănătate înainte de a zbura înapoi în Franța, a declarat purtătoarea de cuvânt a Iditarod, Shannon Markley.

