Carmen Harra explică cum atrage ea banii: "Aceste cuvinte au putere în univers"

Carmen Harra a povestit că a ajuns în Statele Unite ale Americii cu doar 40 de dolari în buzunar. A ajuns apoi, însă, să facă milioane. Clarvăzătoarea spune că există o metodă prin care oricine poate face asta. Iar această metodă este folosită inclusiv de milionarii lumii.

”Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama.

Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!”, a dezvăluit Carmen Harra, la Antena Stars.

„Banii sunt o formă energetică, noi oamenii suntem o formă energetică. Noi trebuie să generăm banii, iar ei fiind formă energetică avem tot felul de modalități prin care să-i atragem în viața noastră.

Dacă în fiecare zi când ne sculăm spunem ‘vai de mine, n-avem bani să cumpărăm, nu avem, nu putem’, nu o să avem niciodată, pentru că aceste cuvinte au putere în univers, iar ce spunem noi, devenim.

Energia asta materială se manifestă prin numere, deci ne scriem nouă un cec. Să nu vă fie frică să puneți cât mai multe zerouri. Ne scriem pe hârtia respectivă sume”, a spus Carmen Harra.

Carmen Harra, o nouă previziune îngrijorătoare despre România: "Pericolul ca oamenii să sufere este uriaș"

Carmen Harra a vorbit recent într-o emisiune TV despre perioada următoare și a dat detalii despre cât de mult o să fie afectată România de război și de inflație. Harra a menționat că ne paște pericolul unui nou război mondial și că omenirea este într-o fază de transformare care poate să țină până în anul 2033.

"Omenirea, la ora actuală trece printr-un purgatoriu, o fază nu de involuție, ci de transformare care poată să țină până în anul 2033. Și abia de atunci intrăm într-o altă etapă de evoluție. Dar, haosul acesta prin care noi trecem este necesar pentru progrresul nostru spiritual. În final, pandemia ne învață lucruri esențiale ca să putem să evoluăm. Ne-am interiorizat, ne-am găsit pe noi, ne-am căutat alte resurse, am văzut cât suntem de puternici, că putem să trecem peste așa ceva. (...)

Războiul este tot o reflexie a stării de spirit și tot o lecție karmică, apropo de legile universale și de ce învățăm de la strămoșii noștri. Dacă stăm și ne uităm mai bine când a început Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial și acest război, toate încep sub incidența acelei cifre 5, care înseamnă război, dimensiunea a 5-a, înseamnă moarte. Cum ne explicăm o coincidență atât de mare? Ni se arată ceva de la o forță divină să ne păzim, pentru că experimentăm aceleași lucruri karmice pe care le-am mai experimentat.

Și le experimentăm până când le rezolvăm. Dacă noi am fi rezolvat Al Doilea Război Mondial karmic, acest război nu s-ar fi întâmplat. De ce se întâmplă în Europa și nu în America? De ce nu se întâmplă în America de Sud? De ce nu se întâmplă în Australia? De ce se întâmplă cu aceiași pioni care au participat și în Primul și în al Doilea Război Mondial? Pentru că cei care au generat ceva au generat și Al Doilea Război și generează și posibilitatea și celui de-al treilea război mondial", a explicat Carmen Harra.

Cât despre România, Carmen Harra a declarat:

"România nu o să intre în acest război, pentru că ea nu va fi afectată: Dar, nu e ușor să trăiești știind că la granița ta este război. Suntem doar la un pas de unde se aruncă bombe, nu suntem departe de Cernobîl, deci pericolul ca oamenii să sufere este uriaș".