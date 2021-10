Acest copil cu dizabilități s-a așezat lângă Papa Francisc și a plecat cu boneta. Reacția suveranului pontif

Băiatul, care suferă de un handicap mental, a urcat pe scena pe care se afla Francisc și i-a strâns mâna.

A stat câteva secunde în fața șefului Bisericii Catolice, atras de boneta Papei.

Organizatorii i-au oferit un scaun lângă Francisc.

Copilul n-a zăbovit mult: s-a plimbat pe scenă, s-a întors în public și a revenit lângă Papă, atunci când acesta rostea predica.

Într-un final, el a obținut ce și-a dorit: o bonetă, cu care s-a întors fericit în sală, în aplauzele celor prezenți.

Copilul, despre care Papa Francisc a spus ulterior că suferă de o ''limitare'' medicală, purta o mască de protecție și costum de trening şi părea să aibă aproximativ 10 ani.

El s-a apropiat de suveranul pontif cu pași nesiguri la începutul audienței desfășurate în sala Paul al VI-lea.

Copilul nu i-a alarmat pe gardienii însărcinați cu paza, care nu au încercat să-l oprească.

Băiatul a dat mâna cu Papa Francisc, tropăind în fața suveranului pontif.

Când a fost evident că dorește să mai rămână o vreme pe podium, monseniorul Leonardo Sapienza, șeful de protocol, s-a ridicat și i-a cedat băiatului scaunul din dreapta papei.

Copilul a aplaudat entuziasmat după ce s-a așezat lângă Papa Francisc, a urcat și a coborât de pe podium nestingherit, în timp ce suveranul pontif își citea discursul.

El a arătat de mai multe ori spre boneta albă de pe capul papei, cunoscută sub denumirea de zucchetto.

