Cumpărase o caserolă de struguri de la supermarket. A început să mănânce din ea, când a văzut ce se afla de fapt acolo (FOTO)

Olandezul cumpărase produsul din supermarketul local „Albert Heijn” și l-a pus în frigider. Nimeni din familie nu și-a dat seama ce musafir neplăcut aveau acolo.

Abia după 24 de ore, când au vrut să consume strugurii au văzut ce se afla acolo: o tarantulă uriașă.

Șocat de descoperire, bărbatul a apelat la un vecin, pasionat de animale exotice. Contactați de presa locală, reprezentanții magazinului recunosc că nu știu cum a ajuns vietatea în caserolă.

