Ucraina ar putea să adere la UE până în ianuarie 2027, conform celei mai recente propuneri la planul de pace

Ucraina ar urma să adere la UE până în ianuarie 2027, în baza unei propuneri la planul de pace susținută de Bruxelles. FOTO: Hepta

Ucraina ar urma să adere la UE până în ianuarie 2027, potrivit unei propuneri la planul de pace susținută de Bruxelles în negocierile pentru a pune capăt războiului din Rusia, anunță Financial Times.

Aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027 este specificată în cel mai recent proiect al unei propuneri de pace pe care oficialii ucraineni și europeni au prezentat-o ​​Washingtonului.

Planul este o versiune revizuită a propunerilor făcute de administrația Trump pentru a pune capăt războiului, un plan pe care Kievul și aliații săi europeni îl considerau înclinat spre Rusia.

Cea mai recentă versiune vine în contextul în care Donald Trump intensifică presiunea asupra președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a ajunge la un acord de pace până la Crăciun.

Oficialii care susțin ambițiile Ucrainei față de UE au declarat că Comisia Europeană înțelege acum că nu ar trebui să deraieze procesul de pace opunându-se calendarului rapid pentru aderarea Kievului.

"Acest angajament ar putea insufla viață candidaturii Ucrainei"

Ucraina nu a finalizat încă oficial nici măcar unul dintre cele peste 30 de capitole de negociere ale UE, iar calendarul ar răsturna abordarea „bazată pe merit” a blocului privind admiterea de noi membri.

Persoanele informate despre planul de pace au declarat că acesta ar obliga Bruxellesul să regândească întregul proces de extindere, inclusiv aspecte precum momentul accesului la fondurile UE și dreptul de vot.

„Există o probabilitate zero la sută ca Ucraina să fie un stat membru cu drepturi depline al UE la 1 ianuarie 2027”, a declarat Mujtaba Rahman, director pentru Europa la Eurasia Group.

„Dar acest angajament ar putea insufla viață candidaturii Ucrainei la UE și ar putea obliga factorii de decizie politică să inoveze în continuare și să accelereze procesul de aderare a Ucrainei.”

Orice decizie de a admite un nou membru ar trebui să fie susținută de toate cele 27 de guverne naționale ale UE.

Însă sprijinul SUA pentru planul de pace ar însemna, de asemenea, că Trump l-ar putea împinge pe Viktor Orbán, care până acum a întârziat procesul de aderare a Ucrainei, să renunțe la veto.

„Problema viitoarei apartenențe a Ucrainei la UE depinde în mare măsură de europeni - și, de fapt, și de americani”, a declarat Zelenski reporterilor la Kiev joi.

„Dacă ajungem la un acord care să specifice momentul în care Ucraina devine membră a UE, americanii, ca parte la acest acord, vor face tot posibilul ca drumul nostru european să nu poată fi blocat de alții din Europa asupra cărora au influență”, a adăugat el.

În luna octombrie, publicația Politico a scris că oficiali europeni iau în calcul schimbarea regulilor de aderare la Uniunea Europeană, astfel încât unor state candidate să li se recunoască statutul de membru, fără ca acestea să beneficieze de dreptul de veto în cadrul structurilor decizionale.

Ce statut ar urma să aibă Ucraina în cadrul bloccului comunitar

Ucraina a solicitat aderarea la UE la scurt timp după invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022 și i s-a acordat statutul de candidat oficial patru luni mai târziu.

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat pentru FT luna trecută că noile state membre ar putea fi puse în „probă” timp de câțiva ani și excluse din bloc în caz de regres democratic, în baza unei propuneri care vizează atenuarea îngrijorărilor cu privire la impactul noilor membri.

Trump a declarat joi că oficialii americani vor participa la o întâlnire de weekend cu oficiali europeni și ucraineni pentru a găsi un acord asupra punctelor de conflict din propunerile de pace.

Rusia nu a indicat că va accepta niciun plan care se abate de la cerințele sale maximaliste de a pune capăt războiului.

Iuri Ușakov, consilier pe probleme de politică externă al președintelui Vladimir Putin, a declarat vineri că Moscova nu a văzut încă cele mai recente versiuni ale planului de pace al SUA cu contribuții din partea Ucrainei și a aliaților săi europeni.

„Când o vom vedea, simt că nu o să ne placă prea mult”, a declarat Ușakov reporterilor.

Kremlinul a anunțat vineri că, în cazul implementării scenariului propus de Volodimir Zelenski pentru crearea unei așa-numite „zone demilitarizate” în Donbas (regiunile ucrainene Donețk și Lugansk), Moscova ar putea desfășura în zona unități ale Gărzii Naționale (Rosgvardia), în locul unităților regulate ale armatei ruse, informează The Moscow Times.