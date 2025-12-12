Vlah, primul vehicul blindat fabricat integral în România, a fost prezentat oficial. Cum arată

VLAH – Vehicul de Luptă Autonom Hidramat – este o platformă modulară cu o greutate totală de 10 tone, o autonomie de până la 600 de kilometri și o viteză maximă de 110 km/h. sursa foto: Facebook / Corneliu Ștefan

Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri prototipul primului vehicul blindat realizat integral în România. Potrivit reprezentanților companiei, prima mașină destinată producției de serie ar putea fi finalizată la sfârșitul primului trimestru din 2026, relatează Agerpres.

Reacția publică la lansarea prototipului confirmă interesul ridicat pentru o astfel de soluție dezvoltată local, susține conducerea companiei.

„Modul în care opinia publică a reacţionat la VLAH, prima maşină blindată fabricată în România, demonstrează cât de mare este nevoia unei astfel de platforme modulare care să ofere industriei de apărare româneşti flexibilitate, mentenanţă rapidă şi costuri rezonabile”, a declarat Constantin Pintilie, CEO BlueSpace Technology, la evenimentul de lansare organizat la Moreni.

Conform unui comunicat transmis de companie, VLAH – Vehicul de Luptă Autonom Hidramat – este o platformă modulară cu o greutate totală de 10 tone, o autonomie de până la 600 de kilometri și o viteză maximă de 110 km/h.

Cabina oferă protecție pentru un echipaj format din cinci persoane, iar blindajul respectă standardele NATO privind protecția balistică și împotriva minelor.

În prezent, vehiculul se află în configurație completă, marcând intrarea oficială a proiectului în etapa de configurare a sistemelor, testare și omologare.

Importanța proiectului a fost subliniată și de reprezentanți ai Guvernului.

„Pentru că se poate şi în România ar trebui să devină marca înregistrată a ţării noastre. Trebuie să ridicăm valul de pe ochii decidenţilor şi să arătăm capacitatea reală a ingineriei şi inovaţiei româneşti. De la început am crezut în acest proiect.Depinde de noi ce viitor va avea VLAH”, a declarat secretarul general al Guvernului, Ştefan-Radu Oprea.

În cadrul evenimentului a avut loc și un panel de discuții intitulat „Inovaţie strategică în apărare – Pentru că se poate şi în România”, dedicat perspectivelor și provocărilor inovării strategice în industria de apărare românească. La dezbateri au participat lideri și experți din domeniul apărării și al cercetării.

Fostul premier și ministru al Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, prezent la eveniment, a atras atenția asupra criteriilor de achiziție din domeniul apărării.

„Dacă vom continua să cerem experienţă similară în achiziţiile din domeniul apărării, nicio companie românească nu va avea o şansă reală. Trebuie să ne sprijinim pe noi înşine, prin noi înşine”, a transmis acesta.

La rândul său, secretarul de stat Mihnea-Claudiu Drumea, din cadrul Cancelariei Premierului, a declarat că mecanismul SAFE impune o modificare legislativă importantă în ceea ce privește industria de apărare și achizițiile publice, precizând că acest proces este deja în desfășurare.

Primarul municipiului Moreni, Gabriel Purcaru, a subliniat importanța susținerii proiectului la nivel național, afirmând că toți factorii de decizie „trebuie să pună umărul” pentru ca inițiativa să continue.

„VLAH nu este proiectul unui oraş, este un proiect de ţară. Ne considerăm norocoşi că VLAH se află în curtea noastră - este şansa ca Moreni să ajungă pe harta UE şi NATO”, a susţinut Gabriel Purcaru.

Referindu-se la etapele următoare, CEO-ul BlueSpace Technology a explicat că proiectul va intra în faza Seria Zero VLAH, în cadrul căreia vor fi implementate toate modificările considerate necesare în urma realizării prototipului.

„La finalul primului trimestru al lui 2026, estimăm vom avea o maşină gata de producţia de serie. Următorul obiectiv va fi industrializarea liniei de producţie pentru a produce în ţară, la Moreni, 200 de maşini pe an”, a mai spus Constantin Pintilie.

La evenimentul oficial de prezentare a prototipului VLAH au participat peste 200 de reprezentanți de rang înalt ai instituțiilor statului român, oficiali ai autorităților centrale și locale, specialiști și experți din industria de apărare națională și internațională. Cu acest prilej, echipa BlueSpace Technology a pornit motorul primului vehicul blindat fabricat 100% în România.