Tudorel Toader: Nu e normal ca românii să stea 10 ani prin tribunale. Documentarul Recorder nu e o coincidență

Tudorel Toader, despre situația din Justiție: “O schimbare din temelii nu știu dacă e necesară" / Sursa foto: Profimedia Images

Tudorel Toader, fostrul ministru al Justiției în timpul Guvernului Viorica Dăncilă, a declarat, vineri, pentru Antena 3 CNN, că nu trebuie făcută o schimbare din temelii a Justiției în scandalul generat în urma difuzării documentarului Recorder. Pe de altă parte, el a deplâns termenele lungi de soluționare a cauzelor în instanțe.

“O schimbare din temelii nu știu dacă e necesară. Cu privire la termenul rezonabil de soluționare a cauzelor cred că ar fi necesar pentru că nu e normal ca un român să stea prin tribunale până la 10 ani de zile”.

În legătură cu sesizarea de către CSM a Inspecției Judiciare, fostul demnitar a precizat că aceasta din urmă verifică faptele cu privire la care e sesizată. De asemenea, dacă acuzațiile celui care a reclamat nu se susțin, va fi sancționat acesta.

“Dacă un judecător spune că au fost exercitate presiuni asupra lui în vederea adoptării unei soluții, Inspecția verifică acest aspect și vede: dacă au fost făcute presiuni, cine le-a făcut, de ce le-a făcut, că oricum nu au voie și în mod firesc aplică sancțiuni celui care a făcut presiuni. Dacă nu, aplică sancțiuni celui care a făcut acuzația fără acoperire și în felul acesta orice sancțiune are pe de o parte rolul de a sancționa abaterea, pe de altă parte, rolul preventiv de a determina pe alții să nu comită abateri similare”.

Întrebat dacă Laura Codruța Kovesi ar trebui la rândul ei sancționată după ce s-a alăturat și a susținut protestul a sute de magistrați care au semnat un mesaj de solidaritate față de judecătorii care au dezvăluit potențiale abuzuri, Tudorel Toder a declarat:

“Este o opinie. Inspecția nu poate aplica sancțiuni decât după ce se dovedește respectivul abuz. Dacă interpretăm corect ce a spus doamna Kovesi nu putem sancționa pe unul care reclamă un abuz. Trebuie să faci dovada că a reclamat un abuz, nu că afirmația e falsă”.

Tudorel Toader spune că ancheta Recorder are legătură cu decizia CCR

Tudorel Toader a mai spus că ancheta ar putea să dureze cât vrea Inspecția Judiciară. “Uneori rezolvă foarte repede, alteori foarte târziu”.

Întrebat dacă acest aspect are legătură cu complexitatea cazurilor sau cu alți factori, Tudorel Toader a declarat: “Are legătură cu ambele aspecte”.

Fostul minitru al Justiției a mai spus că el crede că există o legătură între difuzarea materialului Recorder și decizia pe care CCR trebuie să o ia în privința pensiilor speciale ale magistraților:

“Evident că există o legătură. Eu am convingerea că nu este întâmplătoare difuzarea anchetei respective în pre-ziua deciziei CCR. Este o regie până la urmă privind factorul timp. Eu nu pot crede că e o coincidenț difuzarea cu o zi înainte ca Instanța să decidă despre pensie și vârsta de pensionare”.

În documentarul Recorder, judecătorul Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beşu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.

Afirmaţiile lui Beşu au fost întărite de o judecătoare, care a intervenit în conferinţa de presă convocată joi de conducerea CAB.

Peste 1.000 de persoane au protestat, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie, informează Agerpres.

Protestatarii au afişat pancarte cu mesaje precum: „Împuşcaţi, bătuţi, gazaţi, niciodată resemnaţi”, „De la tinereţe pân' la bătrâneţe, ne-aţi ţinut numai prin pieţe”, „Toţi pentru Justiţie”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Justiţie, nu corupţie”.