A treia seară de proteste în Piața Victoriei împotriva abuzurilor din Justiție: „Magistrați independenți, nu obedienți”

Protestatari în Piața Victoriei. Foto: Antena 3 CNN

Peste 1.000 de persoane protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie, informează Agerpres.

Protestatarii afişează pancarte cu mesaje precum: „Împuşcaţi, bătuţi, gazaţi, niciodată resemnaţi”, „De la tinereţe pân' la bătrâneţe, ne-aţi ţinut numai prin pieţe”, „Toţi pentru Justiţie”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Justiţie, nu corupţie”.

› Vezi galeria foto ‹

De asemenea, ei strigă: „Justiţie fără telefoane”, „Demisia”, „Ce face Lia cu justiţia? Apără corupţia”, „Lia, Lia, te sună puşcăria”, „Noi vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistraţi independenţi, nu obedienţi”.

Totodată, aceştia cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului-şef al DNA, Marius Voineag.

Este a treia seară în care oamenii ies în stradă, după ce miercuri şi joi seară câteva mii de persoane au protestat în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală şi a Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat vineri că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în legătură cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder.

„Faţă de aspectele difuzate public în mass-media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder”, transmite, într-un comunicat, Secţia pentru judecători a CSM.

Şi Secţia de procurori a CSM a anunţat joi că va face verificări în legătură cu acuzaţiile aduse de câţiva magistraţi în documentarul Recorder.

În documentar apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.

Judecătorul Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beşu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.

Afirmaţiile lui Beşu au fost întărite de o judecătoare, care a intervenit în conferinţa de presă convocată joi de conducerea CAB.

„Mă numesc Raluca Moroşanu. Sunt judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel Bucureşti. Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la "Doi şi un sfert", nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a declarat magistratul, la începutul conferinţei.