Operațiunea „Dinamita de Aur”: Cum a fost „extrasă” din Venezuela laureata Premiului Nobel pentru Pace. „A fost realmente înfricoșător”

2 minute de citit Publicat la 19:31 12 Dec 2025 Modificat la 19:31 12 Dec 2025

Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, și lidera opoziției din Venezuela, la sosirea pe aeroportul din Oslo, după ce a fost scoasă clandestin din țară. Foto: Profimedia Images

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost scoasă din țară în secret, pentru a putea participa la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace de la Oslo, premiu care i-a fost acordat în octombrie. Operațiunea clandestină, prin care Machado a fost „extrasă” din Venezuela, a avut numele de cod „Golden Dynamite” și a fost pusă la cale de o echipă condusă de un veteran al trupelor speciale americane, informează BBC.

Operațiunea a presupus multiple deghizări, iar drumul din Venezuela și până în Norvegia a fost „rece, umed și lung”. Cu toate acestea, „formidabila” Machado nu s-a plâns niciodată, a declarat Bryan Stern, fost militar în trupele speciale ale SUA și fondator al companiei care a planificat întreaga operațiune.

„Marea era agitată. Era beznă. Comunicam cu ajutorul lanternelor. E ceva realmente înfricoșător, pentru că multe lucruri pot să o ia razna”, a spus fostul militar SUA.

În ciuda tuturor riscurilor pe care le presupunea plecarea clandestină din Venezuela, Maria Corin Machado a surprins pe toată lumea când și-a făcut miercuri seara apariția la Oslo, pentru a-și ridica personal Premiul Nobel pentru Pace. A fost prima dată când a fost văzută în public după luna ianuarie.

Machado a declarat că știa „exact riscurile" pe care și le-a asumat

Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace. Foto: Profimedia Images

Firma Grey Bull, patronată de Bryan Stern, care s-a ocupat de scoaterea Mariei Machado din Venezuela, este specializată în misiuni de salvare și evacuări din zone de conflict sau zone calamitate. Compania a mai evacuat din Venezuela diverse persoane, în special cetățeni americani ori britanici.

Provocarea, în acest caz, a reprezentat-o notrorietatea persoanei care urma a fi evacuată: Maria Machado e lideră cunoscută a opoziției și laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

Cum a fost ales „Dinamita de Aur” drept numele de cod al operațiunii? „Nobel a inventat dinamita”

„Întreaga infrastructură (pe care am construit-o în Venezuela) nu era destinată pentru a doua cea mai populară persoană din întreaga țară, care avea și o țintă pictată pe spate”, a spus Stern.

Numele de cod al operațiunii a fost „Golden Dynamite” („Dinamita de aur”).

Motivul? „Nobel a inventat dinamita”, iar Machado trebuia să ajungă la Oslo pentru a-și ridica Nobelul pentru Pace.

Mai întâi echipa de extracție a mutat-o pe Machado din casa conspirativă în care aceasta se ascundea și a transportat-o pe țărm, la o barcă de dimensiuni mici care a transportat-o, de-a lungul coastei, până în dreptul altei bărci, mai mari, unde s-a întâlnit cu Stern.

Călătoria s-a desfășurat noaptea, „pe o mare foarte agitată”, cu valuri de până la 3 metri înălțime.

„Nu a fost deloc plăcut. A fost frig, a fost umezeală, eram toți uzi până la piele, dar am folosit toate astea în avantajul nostru. Am transportat-o astfel din nou la țărm, pe uscat, unde o aștepta avionul cu care a zburat apoi spre Norvegia”, a declarat fostul militar din trupele speciale ale SUA.

Scoaterea Mariei Machado din Venezuela a presupus inclusiv deghizarea acesteia, inclusiv „mascarea” profilului său digital.

„Amenințările privind datele biometrice sunt reale”, a spus Bryan Stern, care a adăugat că au fost luate măsuri speciale pentru ca telefonul disidentei venezuelene să nu poată fi interceptat.

„Era udă leoarcă și înghețată, dar nu s-a plâns niciodată”, a spus fostul militar american despre lidera opoziției din Venezuela, Maria Machado. Operațiunea a fost finanțată din fonduri private și nu de guvernul american, a mai precizat Stern.