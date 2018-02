Divorțaseră după 20 de ani de căsătorie. Recent bărbatul i-a făcut un cadou femeii. Părea a fi o glumă, dar când au văzut ce se afla acolo, toți au început să plângă

Și-au spus adio după 20 de ani de mariaj, dar au continuat să fie prieteni buni de dragul fiului său.

Jeffry și Lorie din Ohio și-au dat seama că le este mai bine separați, după ce certurile au luat locul înțelegerii. Motivul? Bărbatul a început să consume mult alcool.

Însă între timp a intrat în programul Alcoolicii Anonimi și a reușit să scape de acest viciu.

De Crăciun, cei doi au petrecut împreună și și-au făcut cadouri. Fiul lor a surprins momentul emoționant al părinților săi.

În filmuleț, femeia este văzută în timp ce deschide o cutie care părea a fi o pizza, însă era un cadou cu o imagine înrămată, iar bărbatul a îngenunchiat pentru a-și cere din nou fosta soție de nevastă. Iar ea, din fericire, a acceptat, scrie today.com.

My parents were married for more than 20 years, divorced, fought a lot, went to work on themselves. Years later, they start dating and as of yesterday, this happened;



Congrats Mom and Dad! True love always finds its way back around. pic.twitter.com/KYk3qc1QK4