După eșecul blogului închis în doar o lună, Donald Trump anunță că va lansa "platforma socială a adevărului"

Interzis pe viață pe Twitter și suspendat cel puțin doi ani pe Facebook după insurecția ratată din 6 ianuarie 2021, de la Capitoliu, Donald Trump a semnalat încă de la începutul anului că intenționează să creeze o platformă alternativă pentru a ține legătura cu electoratul său.

O primă tentativă s-a materializat sub forma blogului From the Desk of Donald J Trump (Din biroul lui Donald J Trump).

Site-ul a fost închis la doar aproximativ o lună de la lansare, reușind să atragă o mică parte din utilizatorii pe care fostul președinte reușise să și-i fidelizeze pe platformele sociale clasice.

TRUTH Social (Rețeaua adevărului) va fi deschisă utilizatorilor invitați luna viitoare și va avea o campanie de lansare la nivel național în primele trei luni din 2022, după cum a anunțat compania responsabilă, Trump Media & Technology Group.

"Trăim într-o lume în care talibanii sunt prezenți masiv pe Twitter în timp ce președintele vostru favorit este redus la tăcere", afirmă Trump în comunicatul care popularizează lansarea noii platforme.

"TMTG a fost înființată pentru a oferi tuturor posibilitatea să se exprime. Sunt nerăbdător să încep, în curând, să-mi exprim gândurile pe TRUTH Social și să le dau replica celor din Big Tech (giganții IT, n.r.). Toată lumea mă întreabă de ce nu se ridică cineva în fața celor din Big Tech. Ei bine, o vom face noi", a adăugat el.

După platforma socială, TMTG ar urma să lanseze și un serviciu plătit de conținut video, numit TMTG+ și să intre în competiție cu pe zona serviciilor cloud cu Amazon și Google.

Trump, care continuă să propage cu succes în rândurile susținătorilor săi teza conform căreia alegerile din 3 noiembrie 2020 au fost fraudate, a lăsat să se înțeleagă că ar putea candida din nou la președinție în 2024 dar nu a făcut, încă, un anunț oficial în acest sens.

