Dracula, câinele ciobănesc caucazian, crescut de un pompier ISU, care a obținut titlul de Campion European la Paris

"A fost cel mai frumos cadou de Paște! Dracula a trecut cu brio toate probele posibile, cucerind titlul de campion european!", a transmis pentru Bistrițeanul.ro Alexandra Ilis.

În prima zi de Paște, Dracula a trecut cu brio toate probele Campionatului European, organizat la Paris. Exact acum șase luni, ciobănescul caucazian Dracula cucerea și titlul de Campion Mondial la Brno.

Dracula are 4 ani. Începând de la vârsta de 9 luni, a început să participe la expoziții de frumusețe naționale și internaționale. A acumulat până astăzi nu mai puțin de 35 de titluri Best of breed.

La campionatul de la Paris au fost înscriși alți 13 câini caucazieni, între care Dracula a ieșit pe primul loc.

"Am fost arbitrați de un arbitru din Franța. Ne-a impresionat că a apreciat cu adevărat calitățile lui Dracula, deși în concurs erau înscriși și câini din Franța. Ar fi putut să-i avantajeze în vreun fel, dar arbitrajul s-a dovedit extrem de corect.

Suntem tare mândri de performanțele lui! Prima probă a campionatului a fost la Clasa Campioni, pe care a câștigat-o detașat. Apoi a mers mai departe, cu restul masculilor pentru titlul de CACIB – Cel mai bun mascul. Iar apoi a urmat competiția pentru titlul Cel mai bun câine al rasei. Și aici a cucerit locul 1.

Fără falsă modestie, Dracula este în acest moment cel mai titrat caucazian din Europa. Este numărul 1 european și mondial în rasa sa. Nu este competiție pe care să nu o fi câștigat… Acest titlu nu a presupus nicio recompensă financiară. Dar crește palmaresul lui Dracula. Este pasiunea noastră, cam costisitoare, ce-i drept, însă Dracula chiar merită tot ce e mai bun”, a povestit Alexandra Ilis.

"Următoarea expoziție pentru care ne pregătim ar fi Mondialele de la Madrid, în iunie. Normal că vrem să participăm și acolo. Continuăm cu antrenamentele și alimentația corespunzătoare pentru un show de nivel mondial”, a mai spus aceasta.