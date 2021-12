O familie din Gemania a împodobit 444 de brazi de Crăciun în casă. Niciunul nu seamănă cu celălalt

Thomas și Susanne Jeromin fac acest lucru de 10 ani. "Numele meu este Thomas Jeromin, am 55 de ani și sunt deținătorul recordului mondial pentru cei mai mulți brazi de Crăciun în același loc".

Este al cincilea record stabilit de cuplul german. În 2017, Susanne și Thomas au împodobit 250 de brazi, în 2018 au decorat 316, în 2019 - 350, iar în 2020 au decorat 420 de brazi.

Thomas and Susanne Jeromin set up a total of 444 Christmas trees decorated head to toe with baubles, tinsel and lights in their home. The couple were certified as world record holders for the most Christmas trees in one place pic.twitter.com/I4fOj8dToq