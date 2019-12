Fotografia uluitoare surprinsă într-o stație de metrou: Doi șoareci par că își împart pumni pe peron

Un fotograf britanic a surprins un moment uluitor, în care doi șoareci par că își împart pumni, într-o stație de metrou din Londra.

Fotografia lui Sam Rowley, intitulată ”Station Squabble”, a intrat pe lista scurtă a unui premiu în cadrul competiției Wildlife Photographer of the Year 2019.

Fotograful spune că de multe ori s-a întins pe jos în stațiile de metrou, cu aparatul foto pregătit, încercând să surprindă cadrul perfect și, de mai multe ori, a văzut șoarecii luptându-se pentru resturi de mâncare.

Procesul de votare se încheie în februarie 2020.

Shortly before the photo was taken this mouse shouted "this ends here Mr Squiggles" pic.twitter.com/sDEfjAnF22