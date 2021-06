Gemenele din România care au cucerit Everestul, mărturii impresionante despre aventura riscantă: "Au fost două cicloane când eram pe munte"

Aventura celor două surori a fost extrem de riscantă. A meritat însă, pentru că astfel au devenit cele mai tinere alpiniste care au ajuns pe culmile lumii, la altitudinea de 8.848 de metri, cât are vârful Everest.

Delia Zanoschi: "Au fost două cicloane când eram pe munte"

"A fost un sezon foarte greu anul acesta din cauza problemelor cu COVID, au fost două cicloane când eram pe munte", a spus Delia Zanoschi, alpinistă.

Fetele povestesc cu drag despre pasiunea lor de a escalada munţii. De mici erau foarte active, le plăcea să stea mult în natură şi să se caţere în copaci.

Totul a fost o joacă până acum 5 ani, cand au mers într-o expediţie în Africa, pe Muntele Kilimandjaro. Trei săptămâni a durat aventura, care a inclus şi safari.

De atunci, au prins gustul munţilor înalţi.

"Acum facem munţi care sunt mai înalţi de 5000 m. Încercăm să facem cel mai întalt vârt de pe fiecare continent. Un lucru care am fost fost surprinsă când am fost pe Everest este că ne- am întâlnit cu 3-4 români care erau acolo şi din diverse parti ale lumii. Unii din ei locuiesc în România", spune Iulia Zanoschi.

Iulia Zanoschi: "Pe un munte ca Everest, orice mică decizie poate fi critică"

Tinerele mărturisesc că le-a fost teamă de altitudinea până la care au urcat, de temperaturile care ajung la minus 40 de grade, dar şi de vântul care suflă în rafale de 100 de kilometri la oră. Mai mult, vedeau cum, rând pe rând, alţii abandonează.

"În seara în care ne gândeam, ori stăm ori, plecam ori urcam , pentru că nu mai puteam sta acolo, a lovit avalanşa. Pe un munte ca Everest tot timpul te gândeşti, orice mic detaliu şi orice mică decizie poate fi critică", mărturisește Iulia.

Expediţiile pe Everest se fac numai în grup organizat, de 30 până la 50 de alpinişti, sub îndrumarea ghizilor profesionişti şi a şerpaşilor, localnicii nepalezi.

Din echipa de 30 de oameni a Deliei şi a Iuliei, doar cinci au ajuns până sus, la finalul aventurii de 60 de zile.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal