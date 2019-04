I s-a arătat un filmuleț și a încercat să se țină tare să nu plângă. Este cea mai mare dureroasă înregistrare la care s-ar putea uita un om (VIDEO)

I s-a arătat un filmuleț și a încercat din răsputeri să nu plângă, dar este o înregistrare pe care nimeni nu ar putea să o privească și să rămână indiferent.

La 14 ani, Jessica Boatwrigh s-a uitat la filmul din ziua în care a fost abandonată. Mama sa a lăsat-o în spital la doar câteva ore după nașterea sa. Iar camerele au surprins-o pe femeie.

Acum tânăra recunoaște că tot ce își dorește este să își cunoască mama și că o iubește, deși nu a văzut-o niciodată.

„Nu am mai văzut asta înainte, așa că e puțin emoționant să te uiți. Am citit doar articolele și am văzut fotografiile, dar nu m-am uitat niciodată la înregistrare. Te iubesc, deși nu te-am întâlnit niciodată. Vreau să o cunosc, nu trebuie să se simtă prost sau vinovată în niciun fel. Fii curajoasă. Nu te voi judeca, indiferent de motiv. Va fi sfârșitul unei povești pe care mi l-am dorit”, a povestit tânăra pentru o emisiune din Australia, „A Current Affair”.