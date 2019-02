Într-o noapte, iubita mea a băut cu prietena ei cea mai bună și fratele acesteia. Mai târziu, s-a trezit în pat cu bărbatul peste ea. Nu-și amintește decât că el era deasupra. Dar sunt șocat de ce a urmat. La asta nu mă așteptam de la ea

Foto: Pixabay.com

Urmau să se căsătorească și au trimis invitațiile la nuntă. Dar într-o zi, aceasta a venit extrem de abătută și i-a făcut o mărturisire șocantă.

„Suntem împreună de patru ani și logodiți de 15 luni. Ea are 25, eu am 28. Anul trecut, ne-am mutat la 200 de mile distanță de casă din cauza jobului. S-a dus acasă să-și vadă familia weekendul trecut, eu nu am putut merge.

Când s-a întors era tăcută și am întrebat-o ce s-a întâmplat. A cedat și mi-a spus totul.

Mi-a povestit că a ieșit cu prietena ei și fratele ei. El are 27. Logodnica mea s-a îmbătat și a sfârșit prin a face dragoste cu el.

Mi-a spus că nu își amintește multe, cu excepșia faptului că prietena cedase și fratele ei a luat-o de mână să o conducă spre camera ei. Următorul lucru pe care și-l amintește este că eș era deasupra. Ea spune că ar fi putut să-l oprească, dar nu știe de ce nu a făcut-o.

S-a trezit dimineață dezbrăcagtă, în patul lui și i s-a făcut rău. A regretat. Am fost rănit. Am întrebat-o dacă a fost viol, dar ea nu vrea să facă plângere. Ea spune că au fost cinci minute de prostie. Vrea să o iert”, a mărturisit bărbatul specialistului de la The Sun.