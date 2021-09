Descoperirea sinistră făcută de un profesor britanic sub zidul fals din noua sa casă. "Nu mi-au plăcut și i-am făcut să dispară!"

Vineri, Jonathan Lewis, un profesor de școală primară de 32 de ani din Liverpool, a decis să examineze mai îndeaproape spațiul gol de sub scările casei, care fusese acoperit superficial cu ipsos.

Cu ajutorul unui ciocan, el a îndepărtat zidăria superficială și descoperit în interior o păpușă de cârpă costumată în rochie și bonetă, împreună cu un bilet pe care era scris de mână un mesaj sinistru.

"Dragă cititorule / noule proprietar,

Numele meu este Emily. Mulțumesc că m-ai eliberat. Proprietarii mei inițiali au trăit în această casă în anul 1961. Nu mi-au plăcut, așa că a trebuit să dispară. Tot ce făceau era să cânte și să fie veseli. Era dezgustător. Moartea pe care le-am ales-o a fost înjunghierea și sper să ai parte de cuțite.



Sper să ai un somn liniștit".

Lewis a aflat de la agentul imobiliar că bucătăria casei a fost construită în urmă cu 4 - 5 ani și că, probabil, foștii proprietari au îngropat în zidărie păpușa cu mesajul în perioada respectivă.

"Tocmai ce am cumpărat casa și am primit cheile vineri. Știam de acest spațiu gol de sub scări, acoperit cu ghips. Un fir ieșea din perete în locul unde se afla frigiderul foștilor proprietari, dar nu știam unde este conectat firul, așa că am spart puțin tencuiala să văd ce e acolo. Am făcut o gaură de aproximativ mărimea unui pumn, am luminat locul și am găsit păpușa", a spus el pentru Liverpool Echo.

Lewis a fost sfătuit de prieteni să repună proprietatea în vânzare.

Profesorul spune însă că descoperirea i se pare "amuzantă".

"Ca să fiu cinstit, toată povestea mi se pare hilară. Probabil că aș face exact la fel. Scrisoarea menționează anul 1961, însă agentul imobiliar mi-a spus că bucătăria a fost construită acum 4 - 5 ani. Cred că atunci au fost puse (păpușa și biletul) acolo, pentru că hârtia nu pare foarte veche, ci relativ recentă", a declarat el.

