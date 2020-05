Mihaela avea trei luni, când mama ei a dat-o spre adopție unei familii de căldărari. Astăzi, toată lumea îi spune „Regina”

Astăzi, are 19 ani și toți îi spun „Regina”. S-a căsătorit la 17 ani și este mama unui băiețel de un an și șase luni, pe nume Darius.

„Am aflat la nouă - aproape zece ani - că am fost adoptată. (Părinţii, n.r.) mi-au spus că m-au luat, că m-au găsit undeva, însă nu mi-au spus exact de unde. Nu prea am mers la şcoală, am mers doar un an. Despre ei (n.r. - familia biologică), mama mi-a zis că nu mai sunt, că au murit cu toţii. Acum câteva săptămâni am vorbit de trei-patru ori cu o soră (n.r. - biologică). Nu ştiam că există“, a spus Mihaela Stănescu pentru Adevărul.

Socrul ei, Mihai Stănescu, a povestit că nu a fost nicio problemă ca fiul său să se căsătorească cu o fată de altă etnie, însă dintr-un motiv foarte simplu. „Nu am fi acceptat dacă era să fie crescută de români. Însă ea a fost crescută în tradiţiile noastre“, a zis el.