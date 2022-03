Momentul în care trei tineri din Bacău vor să plătească plinul de combustibil, la Lukoil, cu trei găleți de monezi: "Păi ăștia nu sunt bani? Aurul rusesc!"

"A durat aproape o lună, am cerșit mărunt prin toate magazinele unde am făcut cumpărături, chiar și de la oamenii străzilor( că le-am dat ceva în plus). Am adunat ceva datorită lor, și le mulțumesc! Așa că am mers să fac plinul la Lukoil(firmă rusească), ieșirea din Bacău", a scris unul din tineri, pe Facebook.

În filmare se vede cum cei trei se îndreaptă spre casele de marcat ale benzinăriei, cu trei găleți pline cu monezi, pe care le pun pe tejghea.

"Am făcut și noi plinul și vrem să plătim. E mai mult oricum, e cu tips. Amestecături...Noi am alimentat. Nu îi puteți primi? Nu sunt bani? Ia uitați, sunt bani. Aurul rusesc", îi spun tinerii uneia dintre angajate, care le transmite că nu poate primi monezile și le cere să nu mai filmeze.