O adolescentă de 18 ani s-a dus seara la culcare. A doua zi când s-a trezit a avut un șoc: Avea burtă și îi era rău. Este incredibil ce s-a întâmplat după

Adolescenta de 18 ani s-a dus seara la culcare. Deși seara avea stomacul plat, dimineață, s-a trezit cu o burtă mare. 45 de minute mai târziu, tânăra aducea pe lume un copil.

Emmalouise Leggate din Glasgow susține că nu a bănuit nicio clipă că este însărcinată, nu a avut pofte și nici semne de sarcină. În plus, lua constant pilule contraceptive.

Medicii susțin că micuța Ciara Louise Lamont s-a născut la termen, iar lipsa burții se datorează faptului că fătul era altfel poziționat.

„Nici n-am crezut că e real. Bunica mea era în stare de șoc și nu i-a venit să creadă. Suntem bucuroși că fetița este sănătoasă. N-am făcut un test de sarcină, nu am simțit niciunul dintre semnele specifice. Mi se oprise menstruația, dar am crezut că e din cauza anticoncepționalelor. Mă îngrășasem puțin, iar mama îmi tot sugera să ieșim să facem sport”, a spus Emmalouise, potrivit The Sun.