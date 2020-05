O creatură bizară a provocat spaima într-un sat din Galați: „N-am mai văzut niciodată așa ceva”

O patrulă improvizată din ciobani fără teamă a mers pe urma arătării, pe care au și omorât-o...de teamă.

Au aflat de la medicii veterinari și vânători că bietul animal era, de fapt, un câine, care suferea de o boală care l-a lăsat fără blană.

“E mare, bă! (...) Nu te da aproape de el că nu știi ce boala are! Ia uite ce pute a sălbăticiune!”, au spus oamenii.

Alarma a fost dată de ciobanii din sat. Ei au observat că lipseau miei din turma, dar s-au gândit inițial că s-au rătăcit prin pădure. Abia când au văzut sălbăticia cu botul însângerat și-au dat seama că animalul a făcut prăpăd.

“Nu știu ce animal era, că n-am văzut niciodată. Mi-o mâncat miei, i-am dat acolo foc, în vale. N-avea păr pe el, numai pe cap, ca o coamă. (...) Nu-i câine, domnule, are niște dinți! Și a sărit aici în drum și la cioban! L-am prins, aici, în drum. Noi veneam cu oile, să le băgăm înăuntru și el venea din urmă. Băietul acela, care-l am la oi, era să sară-n gâtul lui. O dat cu bățu-n el. (...) Când veneam cu oile la deal, el venea din urmă. Mă, ce dracu-i mă asta?! Eu n-am văzut nicodată. Am zis întăi că-i câne! Ce câne, mă, când s-o zvârlit deodată așa… Are două rânduri de dinți.”, a declarat ciobanul Lucian Timoș pentru stirileprotv.ro.