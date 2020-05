O mamă, revoltată pe Facebook când a văzut ce temă a primit fiica sa: "Este încă un copil!"

Femeia din Marea Britanie, care are trei copii de șapte, 11 și 16 ani, recunoaște că a fost de-a dreptul uimită când a văzut ce i s-a cerut fiicei sale la Educație Personală, Socială și de Sănătate.

Mai precis, copilei, elevă la Academia Archbishop Sentamu din East Hull, i s-a cerut să definească pornografia, pornografia soft, hardcore, pornografia transsexuală, mutilarea genitală feminină, circumcizie, visele erotice.

„Fiica mea este încă un copil, încă avem elfi magici, dormitorul său este decorat ca în My Little Pony. Este foarte inocentă și naivă. Abia era în clasa primară anul trecut, iar acum i se cere să caute pornografie hardcore. Are 11 ani, ar trebui să știe despre pericole și să nu îți dai informații online, dar mutilarea genitală este altceva. A fost întrebată despre circumcizia la bărbați sau mutilarea sânilor. Nici eu nu prea știu ce sunt. Mă gândesc că sunt copii care au făcut această temă. Veți fi șocați de ce veți vedea.

La 11 ani, eu mă jucam cu Barbie. Dacă au văzut, nu vor mai uita. Acum mă face să mă gândesc ce mai învață la școală și noi nu știm. Am aflat despre asta doar pentru că învață de acasă”, a declarat femeia pentru Hull Live.

„Li s-a spus să folosească Google și probabil ar fi căutat. Am căutat eu hardcore porn pe Google și imaginile care mi-au apărut au fost deranjante", a mai spus femeia.