Obiect zburător neidentificat filmat pe cerul din Bacău. Cameramanul este sigur că e un OZN: "Băi, tu vezi ce e aia ???"

Potirvit acestuia, este vorba de un triunghi luminos imens, care măsoară aproximativ de 40 de metri

Bărbatul afirmă că obiectul zburător este un OZN negru, TR-3B, care a devenit deja o legendă printre pasionaţii de mituri urbane. O asociaţie care se ocupă cu studiul fenomenelor aerospatiale neidentificate consideră interesante mărturiile bărbatului.

"Orele 21:58. Ieșim din Bacău și începem să urcam spre Onești. Înainte de Sănduleni văd ceva în aer prin parbriz strălucind foarte puternic ca o sferă albă. Îi spun Ceraselei 'băi tu vezi ce e aia???' Camera de bord a mașinii sigur a înregistrat și ea, dar eram contrariat.

Ajungem sub ea și trag pe dreapta într-un drum desfundat chiar sub ea. Avea un fascicol imens de vreo 30 m în fața ei și plana la punct fix fara zgomot. În secunda când am aprins avariile la mașină sa stins brusc, a început să clipească în 3 colțuri alb, albastru și roșu și din triunghi brusc se transformă într-un fel de avion ca EuroTyphoon, identic ca acela. Nu îmi venea să cred.

Am văzut foarte bine în lumina nopții cum ies aripi ca de avion și bot și coada pt a imita un avion. Altitudine 50 m deasupra mea și nici un zgomot. Eram stupefiat. Apoi o ia ușurel în direcția Bacău, înspre stânga cum vii dinspre Bacău spre Onești, doar clipocind cu flashuri imitând un avion", a povestit acesta.

sursa: Youtube/YO6ITR

În spirjinul ipotezei sale, pasionatul de fenomene stranii aduce ca argument, printre altele, viteza uriașă a aeronavei, mărimea, dar şi faptul că nu emite niciun fel de sunet în timpul deplasării. Fenomenul a fost surprins în vecinătatea Bazei Aeriene 95 Bacău și a Aeroportului internațional Bacău.