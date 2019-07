Petru, un bărbat din Botoșani, a decis într-o dimineață să se ducă pănă la garaj, unde își ținea lucrurile vechi. Nu i-a venit să creadă când a ajuns acolo. Dispăruse cu totul!

Foto: Monitorul de Botoșani

Petru, un bărbat din Botoșani, a crezut că trăiește un adevărat coșmar când s-a dus într-o dimineață până la garaj. Moldoveanul își ținea acolo lucrurile vechi.

Când a ajuns la locul cu pricina a crezut că nu vede bine. Garajul dispăruse cu totul.

De atunci, bărbatul a tot făcut cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat.

„Când am venit, nu mi-a venit să cred. Mai era doar pietrişul pe care era aşezat garajul, dar nici urmă de acesta”, a declarat bărbatul. Iniţial acesta a crezut că totul ar putea fi o farsă, însă a realizat, mai apoi, că garajul îi fusese furat. „Am început să întreb în stânga şi în dreapta. Am aflat de la paznicii societăţii de aici că a venit un camion mare, o macara, şi pur şi simplu l-au luat şi au plecat. Am reuşit să aflu doar numărul macaralei şi apoi am mers la Poliţie şi am făcut plângere”, a declarat acesta pentru Monitorul de Botoșani.

Ulterior, bărbatul ar fi aflat şi unde îi este garajul, vopsit în altă culoare ce-i drept, şi fără a mai avea lucrurile sale în interior. Un localnic din Vorona l-ar fi cumpărat, însă proprietarul de drept nu ştie cine i l-ar fi putut vinde. A încercat să ia legătura cu acea persoană, însă a aflat din vecini că este plecată în străinătate, de altfel garajul metalic fiind singura structură de pe terenul acestuia.