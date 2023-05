Primul sărut romantic din lume | Locul în care a fost consemnat

Primul sărut romantic din lume a fost consemnat acum aproximativ 4000 de ani. Cercetătorii susțin că în ADN-ul nostru se poate observa că oamenii au început să facă acest lucru cu mult timp înainte.

Sursa foto: smithsonianmag.com

Un studiu publicat în revista Science relevă faptul că primul sărut romantic din lume datează de aproximativ 4.000 de ani în Mesopotamia și nu de acum 3.500 de ani, în India cum se credea anterior.

"Buza mea superioară devine umedă, în timp ce buza mea inferioară tremură! Al trebui să îl îmbrățișez, al trebui să îl sărut." -1900-1595 î.e.n. tăbliță din Sippar, Mesopotamia; traducere de Nathan Wasserman, Akkadian Love Literature of the Third and Second Millennium B.C.E.

Aceste rânduri însuflețite de scriere cuneiformă, gravate pe o tăbliță de argilă în urmă cu aproximativ 4.000 de ani, sunt printre primele reprezentări ale sărutului romantic.

Indicii din arheologie și ADN sugerează că oamenii se sărutau cu mult înainte de a avea capacitatea de a povesti în scris; astfel că actul amoros ar putea fi chiar la fel de vechi ca și specia noastră.

Din nefericire, pe măsură ce sărutul s-a răspândit, a apărut și un efect secundar - răspândirea bolilor. Acum, oamenii de știință care studiază evoluția agenților patogeni persistenți cercetează istoria sărutului și încearcă să descopere rolul de lungă durată al sărutului în transmiterea acestora, potrivit smithsonianmag.com.