S-a dus într-un hipermarket, când o femeie sărmană a venit lângă el și l-a rugat să-i cumpere un săpun. Ce s-a întâmplat după este de-a dreptul uluitor

Se afla într-un hipermarket când o femeie ponosită a venit lângă el și l-a rugat dacă poate să-i cumpere un săpun.

Nu avea pretenții, se mulțumea chiar cu cel ieftin.

Bărbatul a fost extrem de uimit, mai ales că femeia arăta ca și cum nu ar mai fi mâncat de ceva vreme. Așa că după ce i-a dat bani pentru săpun, bărbatul s-a dus și a cumpărat și câteva chifle pe care i le-a oferit la ieșire.

„Ne-am așezat împreună pe o bancă, iar ea a început să mănânce. Am întrebat-o cum a ajuns în această situație, iar ea a început să îmi povestească că la 18 ani s-a îndrăgostit de un băiat, care i-a propus să se mute împreună. Ea a vrut, dar mama ei nu era de acord cu această decizie. Despre tatăl ei nu știa nimic. Nu îl cunoscuse niciodată.

După o ceartă serioasă cu mama ei, fata s-a mutat la băiatul de care era îndrăgostită. Dar după câteva luni, acesta s-a plictisit de ea și i-a zis să plece. S-a întors acasă, dar mama ei nu a mai vrut să o primească înapoi. O perioadă a stat pe la prieteni, dar i s-a făcut rușine cu timpul, așa că a ieșit în stradă.

Am fost impresionat de povestea ei și am decis să o duc la mine acasă. A făcut baie, iar soția mea i-a tuns părul degradat și i-a dat niște haine curate de la ea.

Am vorbit cu soția mea și am decis să o ajutăm. În doar câteva zile, i-am închiriat o cameră într-un cămin și am ajutat-o să se angajeze ca menajeră într-un centru comercial. Era atât de bucuroasă și de recunoscătoare!”, a povestit bărbatul.

După un timp, acesta a reîntâlnit femeia pe stradă. Era îngrijită și arăta extrem de fericită. Lucra ca vânzătoare și nu mai prididea să-i mulțumească bărbatului pentru șansa care i-a acordat-o, scrie Unica.