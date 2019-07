S-a dus la spital unde a fost internată cu pneumonie, când femeia a aflat un secret cumplit. Ce îi făcuse soțul ei în tot acest timp

Foto: Pixabay.com

S-a dus la spital unde a fost internată din cauza unei pneumonii, când femeia a descoperit ceva de-a dreptul șocant.

Medicii au anunțat-o că are HIV. Drept urmare, britanica a decis să-și dea în judecată soțul pentru neglijență gravă și îi cere 50.000 de lire sterline.

Femeia de 36 de ani susține că partenerul ei a luat HIV, după ce a făcut sex neprotejat cu bărbați și femei prin spatele ei, în cei șapte ani de relație.

„Imediat ce mi-au spus, m-am gândit: „Idiotul ăla mi-a dat. Am fost fidelă așa că nu are de unde. Singurul mod în care puteam să îl iau a fost sexu. Am fost doar cu el”, a declarat femeia, care s-a separat de parteneru său, scrie The Sun.